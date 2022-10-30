Экс-политзаключенная Наталья Херше получила премию «Мужество»1
- 30.10.2022, 19:11
- 1,596
Премию вручает швейцарский журнал Beobachter.
Бывшей политзаключенной Наталье Херше вручена премия «Мужество» швейцарского журнала Beobachter. Об этом сообщает «Позірк».
53-летняя Херше получила премию в размере 15 тысяч швейцарских франков за «бесстрашную борьбу с государственным произволом», она «17 месяцев была политзаключенной в Беларуси и отказалась подать прошение о помиловании».
«В условиях автократии вы отстаивали свободу слова и демонстраций – фундаментальные права, без которых не может функционировать ни одна демократия. Ваше мужество заразительно», – заявила, обращаясь к Херше, председатель жюри премии Сузане Хахули.
Наталья Херше имеет два гражданства – Беларуси и Швейцарии. До 2020 года она проживала в Швейцарии на протяжении 12 лет. В сентябре 2020 года во время посещения Минска присоединилась к «женскому маршу», а при задержании Наталья стянула с омоновца балаклаву. Из-за этого на нее завели уголовное дело по ст. 363 УК РБ («Сопротивление сотруднику милиции») и приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии. В сентябре 2021 года гомельский суд принял решение заменить Наталье режим на тюремный.