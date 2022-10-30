Экс-политзаключенная Наталья Херше получила премию «Мужество» 1 30.10.2022, 19:11

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Наталья Херше

Премию вручает швейцарский журнал Beobachter.

Бывшей политзаключенной Наталье Херше вручена премия «Мужество» швейцарского журнала Beobachter. Об этом сообщает «Позірк».

53-летняя Херше получила премию в размере 15 тысяч швейцарских франков за «бесстрашную борьбу с государственным произволом», она «17 месяцев была политзаключенной в Беларуси и отказалась подать прошение о помиловании».

«В условиях автократии вы отстаивали свободу слова и демонстраций – фундаментальные права, без которых не может функционировать ни одна демократия. Ваше мужество заразительно», – заявила, обращаясь к Херше, председатель жюри премии Сузане Хахули.

Наталья Херше имеет два гражданства – Беларуси и Швейцарии. До 2020 года она проживала в Швейцарии на протяжении 12 лет. В сентябре 2020 года во время посещения Минска присоединилась к «женскому маршу», а при задержании Наталья стянула с омоновца балаклаву. Из-за этого на нее завели уголовное дело по ст. 363 УК РБ («Сопротивление сотруднику милиции») и приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии. В сентябре 2021 года гомельский суд принял решение заменить Наталье режим на тюремный.

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