закрыть
30 октября 2022, воскресенье, 19:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экс-политзаключенная Наталья Херше получила премию «Мужество»

1
  • 30.10.2022, 19:11
  • 1,596
Экс-политзаключенная Наталья Херше получила премию «Мужество»
Наталья Херше

Премию вручает швейцарский журнал Beobachter.

Бывшей политзаключенной Наталье Херше вручена премия «Мужество» швейцарского журнала Beobachter. Об этом сообщает «Позірк».

53-летняя Херше получила премию в размере 15 тысяч швейцарских франков за «бесстрашную борьбу с государственным произволом», она «17 месяцев была политзаключенной в Беларуси и отказалась подать прошение о помиловании».

«В условиях автократии вы отстаивали свободу слова и демонстраций – фундаментальные права, без которых не может функционировать ни одна демократия. Ваше мужество заразительно», – заявила, обращаясь к Херше, председатель жюри премии Сузане Хахули.

Наталья Херше имеет два гражданства – Беларуси и Швейцарии. До 2020 года она проживала в Швейцарии на протяжении 12 лет. В сентябре 2020 года во время посещения Минска присоединилась к «женскому маршу», а при задержании Наталья стянула с омоновца балаклаву. Из-за этого на нее завели уголовное дело по ст. 363 УК РБ («Сопротивление сотруднику милиции») и приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии. В сентябре 2021 года гомельский суд принял решение заменить Наталье режим на тюремный.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип
Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников