Инфляция в сентябре съела августовский рост пенсий 30.10.2022, 22:13

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Фото: Reuters

Пенсионеров опять обманули.

Белстат и министерство труда бравурно рапортуют, что в сентябре 2022 г средний размер назначенных пенсий составил 603,2 рубля, пишет Telegram-канал «Нашы грошы».

Из отчетов следует, что пенсии в 2,4 раза превышают бюджет прожиточного минимума для пенсионеров. В августе прожиточный минимум был пересмотрен, и объем средств, «который должен удовлетворить основные жизненные потребности» пенсионеров, был определен властями в 247 рублей 21 коп (ранее – 232,30 руб). Это, безусловно, так же плачевно, как и белорусские пенсии по сравнению с западными соседями. Но хуже то, что в условиях высокой инфляции даже растущие суммы теряют свою реальную покупательную способность, и действий государства по исправлению ситуации сейчас явно недостаточно.

В марте 2022 года средний размер назначенных пенсий увеличился с 514,4 рублей до 550,4 рублей. Однако в реальном выражении (с учетом инфляции) январские цифры были на 3,5% ниже января прошлого года, а июльские – на 3,6% ниже. То есть, увеличение пенсий в марте не привело к их росту в реальном выражении. В августе они вновь были повышены, на этот раз на 9,5%. Как следствие, наконец-то произошел реальный рост: пенсии в конце лета стали на 5,5% выше прошлогодних даже с учетом роста цен. Однако инфляция в сентябре съела все эти успехи, и пенсии в реальном выражении вновь вернулись к отрицательному росту. По итогам сентября пенсии были уже на 0,9% ниже аналогичных в прошлом году. Таким образом, положительного эффекта от второго повышения хватило только на один месяц.

К сожалению, с учетом состояния экономики, дефицита фонда социальной защиты и масштабного оттока кадров, пенсионное обеспечение в стране будет оставаться хронической проблемой. Рост пенсий по-прежнему будет лишь временами догонять инфляцию, затем безнадежно от нее отставая. И даже с ростом реальной пенсии в годовом выражении в 1-2%, как это было в прошлом году, они будут оставаться крайне низкими, обрекая пожилых людей на тяжелую старость.

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