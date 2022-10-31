Агентство Fitch: В Беларуси ограниченный дефолт 31.10.2022, 10:26

4,112

Режим платит по долгам в рублях, а инфляция будет расти.

Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте на уровне RD (ограниченный дефолт). Рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне ССС.

В сообщении агентства констатируется, что Беларусь продолжает обслуживать долги по еврооблигациям в рублях, что противоречит документации по ценным бумагам. Отмечается, что темпы снижения ВВП замедлились, что является следствием адаптации экономики к санкциям, а также получением преференций в РФ и снижением курса белорусского рубля к российскому рублю. Вместе с тем активность поддерживается производство на госпредприятиях, которое привело к накоплению запасов.

Fitch ожидает, что экономика продолжит сокращаться в 2023 и 2024 годах.

«Новые правила ценообразования были введены в действие в октябре, но предыдущее использование аналогичной политики было неэффективным, и Fitch ожидает, что инфляция останется двузначной в течение прогнозируемого периода», — отмечается в отчете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».