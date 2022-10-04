Все российские чиновники смогут получить персональные отсрочки от мобилизации 4.10.2022, 3:20

Отсрочка будет предоставляться на срок до 12 месяцев с возможностью продления.

Российские чиновники могут получить персональные отсрочки от мобилизации. Об этом говорится в разъяснениях, которые были опубликованы 3 октября на российском правительственном сайте «Объясняем.рф».

На персональную отсрочку могут рассчитывать руководители и специалисты российских органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также организаций, выполняющих наиболее значимые в военное время функции.

Решение о предоставлении персональных отсрочек принимается Межведомственной комиссией РФ по бронированию. Она предоставляется на срок до 12 месяцев с возможностью продления.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».