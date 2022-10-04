Ученые: Внутри Земли есть океан, и он в шесть раз больше наземного 1 4.10.2022, 11:07

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Найдены неоспоримые доказательства его существования.

Множество загадок скрывается под поверхностью Земли — на этот раз ученым удалось узнать, что внутри нашей планеты скрывается океан. Настолько огромный, что его объемы в шесть раз больше всех наземных вместе взятых, пишет Futurism (перевод — focus.ua).

Ученые из Института геонаук Университета Гете во Франкфурте сравнивают свое открытие с романом Жюля Верна «Путешествие к Центру Земли» и считают, что писатель-фантаст, вероятно, не ошибся, что в центре нашей планеты действительно спрятан океан.

Первые подобные догадки появились у ученых еще в 2014 году, когда они впервые исследовали алмаз, сформированный в переходной зоне Земли (область между верхней и нижней мантией планеты). В ходе исследования ученые обнаружили, что минерал содержит рингвудит — элемент который хорошо задерживает воду и образуется под сильным давлением и температурах в мантии Земли.

Однако тогда ученые смогли изучить лишь один образец, а значит не могли быть уверенны в существовании залежей воды глубоко под поверхностью Земли. Сегодня им удалось изучить еще один алмаз, образовавшийся на глубине около 660 км ниже Ботсваны в Южной Африке.

В ходе исследования ученые убедились, что под поверхностью планеты спрятано больше воды и углекислого газа, чем мы могли бы предположить ранее. По словам соавтора исследования Франка Бренкера, общий резервуар с водой, вероятно, не совсем похож на океан в классическом понимании. Он представляет собой темную смесь отложений и водосодержащих пород, которая находится под колоссальным давлением.

По словам ученого, ясно, что эти отложения содержат большое количество углекислого газа и воды. Однако ученые не могли рассчитать, какое количество воды поступает в переходную зону Земли в виде содержащих воду минералов и карбонатов.

В действительности же ученые пришли к выводу, что лишь одна переходная зона Земли вероятно содержит в себе количество воды в шесть раз превосходящее объем мирового океана.

Ученые надеются, что полученные в ходе исследования данные в дальнейшем помогут лучше понять круговорот воды на планете, а также рассказать больше о том, как за 4,5 миллиарда лет изменилась Земля.

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