Нападение со стороны Беларуси: у Зеленского раскрыли коварный сценарий РФ 14 4.10.2022, 12:07

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ФОТО: ТАСС

Лукашенко находится в подавленном состоянии.

Александр Лукашенко сейчас крайне растерян из-за давления президента РФ Владимира Путина, который пытается втянуть Беларусь в войну с Украиной.

Как пишет УНИАН, такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«У субъекта (Лукашенко) очень большие проблемы на внутреннем политическом рынке. Он не настолько силен с точки зрения легитимности, как он привык себя считать, и как было до осени 20-го года. С другой стороны он находится под чрезвычайным давлением Путина. РФ хочет от союзного государства получить более интенсивного участия в войне, что чревато для Беларуси резким обнулением перспектив государственности… и белорусы это понимают, в том числе и Лукашенко», – заявил он.

«Поэтому Лукашенко с одной стороны находится в растерянности, а с другой стороны – в подавленном состоянии», – добавил Подоляк.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что Украина держит под контролем ситуацию на границе с Беларусью, прекрасно понимая планы России.

«На границе с Беларусью в Украине сконцентрированы силы обороны и проводятся военные учения. И минные поля есть, и хорошо охраняется сам периметр границы. Это все четко контролируется. Безусловно Россия сейчас пытается направить туда энное количество мобилизованных, до 20-30 тысяч… Какие-то попытки они могут… бунт даже внутренний – один из сценариев, который рассматривается нами как вполне серьезный… что, насытив воинские части Беларуси, россияне попытаются устроить бунт и перехватить у Лукашенко управление военными», – отметил Подоляк.

«Мы к белорусскому направлению активно готовимся, мы понимаем, что Россия попытается активировать его», – резюмировал он.

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