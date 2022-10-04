С разрабатывающего белвакцину от COVID-19 предприятия взыскивают долги через суд 1 4.10.2022, 12:36

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Примечательно, что в прошлом году финансовые дела предприятия шли неплохо.

С предприятия «БелВитунифарм», где разрабатывают белорусскую вакцину против COVID-19, поставщики через суд пытаются взыскать долги. Это следует из данных, опубликованных на сайте Верховного суда, пишет zerkalo.io.

Задолженность перед поставщиками у «БелВитунифарм» увеличивается. В сентября Экономическим судом Витебской области были возбуждены три приказных производства по обращению «Витебского завода промышленной переработки» на общую сумму более 82 тысячи рублей. Месяцем ранее таких производств было два на общую сумму около 36 тысяч рублей.

В августе в суд обращались «Мебельторг» и «Мерида сервис» — официальный дилер компании Merida, которая производит санитарного оборудования и профессиональной химии.

Примечательно, что в прошлом году финансовые дела предприятия шли неплохо: выручка от реализации продукции выросла до 20 млн рублей, а чистая прибыль — до 1,9 млн (в 2020-м была 5 тысяч рублей). В то же время у предприятия образовывались долги перед бюджетом в прошлом и в этом годах. Часть из них до сих пор не погашена.

«БелВитунифарм» занимается в первую очередь разработкой ветпрепаратов, но не только. Именно на этом предприятии занимаются разработкой отечественной вакцины против COVID-19. Этот процесс требует дополнительных затрат, например, на первый этап разработки направили 10 млн рублей.

На этом предприятии строили новый завод для производства белорусской вакцины. Здесь же будут создавать ее активный компонент, а «собирать» ее планируется на «Белмедпрепаратах».

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