В заповеднике на севере Израиля обнаружен клад с древними монетами 1 4.10.2022, 12:49

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Все монеты состоят из чистого золота.

В Баниасе у подножия Голанских высот был обнаружен тайник в стене, в котором найдены 44 монеты с чистого золота. Об этом сообщает newsyou.info.

Эксперты рассказали, что находка 1400-летней давности относится к эпохе завоевания халифами династии Омейядов. Среди византийских монет обнаружены несколько отчеканенных во времена императора Фоки (602-610 гг. н.э.) и много монет времен императора Ираклия (610-641 гг. н.э.)

Руководитель раскопок от имени Управления древностей Йоав Лерер отметил, что с помощью обнаруженных сокровищ можно узнать больше про экономическую ситуацию в городе Баниас в последние 40 лет византийского контроля над ним.

Археологи, которые нашли клад у основания стены, предполагают, что он был спрятан человеком или семьей, спешно покидающей дом в преддверии войны, однако, они надеялись вернуться.

Управление древностей в координации и сотрудничестве с Управлением природы и парков будет работать над тем, чтобы представить сокровища широкой публике.

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