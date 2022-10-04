Лукашенко: Мы участвуем в войне против Украины

Лукашенко: Мы участвуем в войне против Украины21
- 4.10.2022, 13:06
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Диктатор заявил, что он этого «не прячет».
Незаконный правитель Лукашенко открыто признал, что принимает участие в войне против Украины.
Об этом Лукашенко заявил во время совещания по вопросам военной безопасности, передает БелТА.
«Что касается нашего участия в «специальной военной операции» в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем», - заявил диктатор.
Отметим, что ранее, несмотря на вторжение России с территории Беларуси 24 февраля, Лукашенко не подтверждал участие в войне против Украины.