Лукашенко: Мы участвуем в войне против Украины 21 4.10.2022, 13:06

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Диктатор заявил, что он этого «не прячет».

Незаконный правитель Лукашенко открыто признал, что принимает участие в войне против Украины.

Об этом Лукашенко заявил во время совещания по вопросам военной безопасности, передает БелТА.

«Что касается нашего участия в «специальной военной операции» в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем», - заявил диктатор.

Отметим, что ранее, несмотря на вторжение России с территории Беларуси 24 февраля, Лукашенко не подтверждал участие в войне против Украины.

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