Под Минском перевернулся рейсовый автобус 4.10.2022, 13:25

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Работает 7 скорых, 15 человек пострадало, 6 в тяжелом состоянии.

В Министерстве здравоохранения сообщили подробности крупного ДТП под Фаниполем во вторник, 4 октября.

Авария произошла вблизи поселка городского типа Фаниполь, что в Дзержинском районе Минской области. Утром 4 октября на трассе столкнулись рейсовый автобус, погрузчик и легковушка. После столкновения рейсовый автобус с пассажирами перевернулся. По предварительной информации пострадали не менее 15 человек.

- Пострадали 15 человек, из них семь госпитализированы, восьми оказана медпомощь на месте. Шесть пострадавших находятся в тяжелом и среднетяжелом состоянии с сочетанными травмами. Пострадавшие госпитализированы в больницы Минска. Продолжается осмотр пациентов, - сообщили в пресс-службе.

В Минздраве уточнили, что информация подается со слов специалистов скорой медицинской помощи, которые работали на месте аварии.

Известно, что на месте крупной аварии под Фаниполем работает семь бригад скорой медпомощи, из которых две - реанимационные бригады Минского областного центра скорой медицинской помощи.

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