«Героям - слава»: жители освобожденных Дудчан встречают ВСУ 1 4.10.2022, 13:38

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Украинская армия вошла в еще один населенный пункт после прорыва российского фронта под Херсоном.

Украинские бойцы продолжают наступать на Херсонском направлении - стало известно об освобождении Дудчан Нововоронцовского района, расположенного на берегу Каховского водохранилища.

Видео было опубликовано в Telegram-канале Bochkala_WAR.

На видео видно, как местные жители со страхом наблюдают, какие именно солдаты пришли на их земли. Поняв, что это украинцы, мужчина, робко, но с восторгом в глазах сообщает женщине, что «наши идут». «Наши мальчики» - дрожащим голосом подхватывает жена. Супруги робко выходят из дома и на приветствие украинского военного «Слава Украине» громко отвечают «Героям Слава!», добавляя - «а москалям смерть».

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