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Эксперт: Группа российских генералов выступила против Путина

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  • 4.10.2022, 13:40
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Эксперт: Группа российских генералов выступила против Путина

От главы Кремля требуют вывести войска из Украины.

В Генеральном штабе армии Российской Федерации появилась так называемая фронда - группа генералов, которые постоянно пытаются объяснить президенту Владимиру Путину, что нужно отводить войска с украинской территории.

Некоторые генералы пытаются донести российскому лидеру, что необходимо сохранить хотя бы часть войск в боеспособном состоянии, иначе РФ останется со срочниками и без техники, рассказал военный эксперт - полковник запаса Олег Жданов.

«На мой взгляд, в Генеральном штабе Российской Федерации уже сформировалась так называемая «фронда», то есть группа генералов, которая постоянно пытается донести Путину, что надо отводить войска, надо сохранить хоть какую-то часть армии в боеспособном состоянии, нельзя убивать все и сразу…», - поделился он.

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