Гарри Каспаров и Илон Маск поспорили из-за Украины 27 4.10.2022, 14:03

11,722

Гарри Каспаров

Чемпион мира по шахматам раскритиковал «мирный план» главы SpaceX.

В социальных сетях продолжается скандал, связанный с заявлениями руководителя компании SpaceX Илона Маска, который накануне предложил Украине капитуляцию: отдать оккупированный Крым и захваченные районы нескольких областей на Юге и Востоке.

С резким заявлением в ответ в адрес Маска выступил российский оппозиционер, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

В результате между обоими знаменитостями разразился конфликт и острая перепалка.

Каспаров заявил, что Маск оказался «полезным идиотом» Кремля, наплевав на международное право и здравый смысл в борьбе украинского народа против российских оккупантов.

«Это моральный идиотизм, повторение кремлевской пропаганды, предательство украинского мужества и самопожертвования, и несколько минут просмотра про Крым в «Википедии» по сравнению с нынешней ужасающей реальностью путинской кровавой войны. Кто Вы такой, чтобы вознаграждать годы военных преступлений Путина украинской кровью и землей? Еще не поздно удалить это и сказать, что ты был под кайфом. Легитимизировать силовое изменение национальных границ - это путь диктаторов, а не свободного мира. Украинский народ и территория не являются безделушками для продажи третьим лицам, не говоря уже о диктатуре, приверженной их этнической чистке и резне», - написал Каспаров.

Маск в ответ заявил, что помог Украине на 80 млн долларов и поставил свою компанию под риск кибератак со стороны России. Он также обвинил Каспарова в том, что тот никак не помогает Украине, кроме своих сообщений в «Твиттере».

Однако Каспаров ответил и на это обвинение. При этом в комментариях к опросу президента Зеленского о Маске американский бизнесмен сделал заявление о том, что все еще поддерживает Украину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».