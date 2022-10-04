Зенон Позняк: Полк Калиновского – единственная организованная сила, которая может что-то решить в Беларуси

Зенон Позняк: Полк Калиновского – единственная организованная сила, которая может что-то решить в Беларуси12
- 4.10.2022, 14:16
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Висящий на волоске режим Лукашенко посыплется в результате восстания.
Белорусам нужно всеми силами помогать полку Калиновского и украинцам. Это наш единственный шанс. Полк должен вырасти в бригаду и в дивизию. Тогда висящий на волоске режим Лукашенко посыплется в результате восстания в Беларуси. Об этом в интервью телеканалу «Белсат» заявил лидер партии КХП БНФ Зенон Позняк.
«Войну нужно рассматривать как войну против Беларуси и Украины. Это одна война. Беларусь оккупировали. Когда вошли российские войска в Беларусь и оккупировали, тогда было нападение на Украину. Без этого ничего бы не произошло. Ситуация для Беларуси трагическая, так как она оккупирована чужой армией. Власть Лукашенко выполняет роль оккупационной администрации. Мобилизация, которую объявили в России и на которой настаивают, чтобы была в Беларуси, подготовка железной дороги, масса мобилизованных экстремистов. Ситуация выглядит так: если в этой войне не будет уничтожена РФ и власть, будет очень плохо для Беларуси в первую очередь, для Украины и всей Европы. Это печальный сценарий. Я думаю, что ситуация развивается так, что в этой империи ничего не получится. Но навредить она может очень много. Особенно с последними заявлениями Путина по поводу применения ядерного оружия», – заявил Зенон Позняк.
Лидер партии КХП БНФ также подчеркнул, что полк имени Кастуся Калиновского – единственная организованная сила, которая может что-то решить в Беларуси.
Полностью интервью смотрите в видео.