Ученые выяснили, что на Земле появится новый суперконтинент 4.10.2022, 15:14

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Его формирование изменит многое на планете.

В ходе своего нового исследования эксперты пришли к выводу, что постоянное движение тектонических плит рано или поздно столкнет континенты вместе, образовав новый суперконтинент с большой пустыней в середине, пишет Zme Science (перевод - «Фокус»).

Поверхность Земли не всегда выглядела одинаково. Кора нашей планеты разделена на твердые плиты, называемые тектоническими плитами. Они не закреплены на месте, а перемещаются со скоростью несколько сантиметров в год. Увидеть существенную разницу через года, столетия и даже тысячелетия практически невозможно, но вернувшись на 10 миллионов лет назад можно легко заметить колоссальную разницу.

Одни плиты движутся навстречу друг другу, некоторые удаляются друг от друга, а иногда они просто сталкиваются. В геологической истории Земли это непрерывный процесс, который продолжается и сейчас. В настоящее время Атлантика растет со скоростью несколько сантиметров в год, в то время как Тихий океан с такой же скоростью сокращается. Таким образом, конфигурация континентов и океанов изменится по мере того, как Тихий океан исчезнет, а Атлантический океан превратится в мегаокеан.

Как показывает новое исследование, через 200-300 миллионов лет континенты объединятся и сформируют суперконтинент, что также происходило в прошлом, в первую очередь на континенте Пангея. Во времена Пангеи вокруг континентов был один большой океан — Панталасса.

Как отметил ученый Чуань Хуан из Кертинского университета, за последние два миллиарда лет континенты нашей планеты сталкивались друг с другом, образуя суперконтинент каждые 600 миллионов лет. Поэтому вполне вероятно, что нынешние континенты ждет такая же участь.

- Согласно нашим выводам, новый суперконтинент Амасия сформируется примерно через 280 миллионов лет, большая часть суши на планете сольется воедино, — объяснили эксперты.

Формирование Амасии изменит многое на планете. По данным специалистов, уровень моря будет ниже, а внутренняя часть суперконтинента, отрезанная от влажных ветров, будет выделяться крайне засушливыми перепадами температур. Но хорошая новость заключается в том, что большая часть суши Амасии будет сгруппирована вокруг той же широты, что и сегодня.

Некоторые предыдущие модели предполагали, что массив суши будет накапливаться вокруг Северного полюса, что сделало бы планету менее гостеприимной, однако новая модель предполагает, что Земля будет пригодной для жизни еще в течение довольно долгого времени.

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