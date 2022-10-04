Лукашенко поручил проверить всех военнообязанных 2 4.10.2022, 15:25

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Проверки начнутся «после окончания уборочной кампании».

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что в стране «извлекут уроки» из мобилизации в России на войну против Украины и добавил, что «по окончании уборочной аккуратненько надо призвать людей и уточнить все в военкоматах». Его цитирует обслуживающее режим агентство БелТА.

Он заверил, что «нам нет необходимости объявлять мобилизацию», но «как только в России объявили мобилизацию, мы видим, какие там недостатки».

Союзник российских оккупантов сказал: «Это для нас урок: надо в каждом районе без всякого гвалта, без шума – то, что я вам и поручал... Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах».

Лукашенко добавил, что когда в России провели мобилизацию, «многие из них забыли, что такое оружие».

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