На Луне нашли кислород, которого хватило бы для жизни людей в течение 100 000 лет 2 4.10.2022, 17:09

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Но есть нюанс.

Хоть у Луны есть атмосфера, она очень тонкая и состоит в основном из водорода, неона и аргона. Это не та газовая смесь, которая может поддерживать млекопитающих, вроде таких как люди.

Кислород содержится во многих минералах вокруг нас. И Луна в основном состоит из тех же камней, которые вы найдете на Земле.

Тем не менее, на Луне действительно много кислорода, пишет сайт theconversation.com. Он просто существует не в газообразной форме. Вместо этого он находится внутри реголита — слоя камня и мелкой пыли, покрывающей поверхность Луны.

Кислород содержится во многих минералах вокруг нас. И Луна в основном состоит из тех же камней, которые вы найдете на Земле.

Минералы, такие как оксиды алюминия, железа, кремния и магния, доминируют в ландшафте Луны. Все эти минералы содержат кислород, но не в той форме, к которой наши легкие могут приспособиться.

Реголит на Луне примерно на 45% состоит из кислорода. Но этот кислород прочно связан в упомянутых минералах. Чтобы разорвать эти прочные связи, нам стоит приложить кое-какие усилия.

В частности, нужно будет провести электролиз. На Луне кислород будет основным продуктом, извлеченным в ходе электролиза, а алюминий (или другой металл) будет потенциально полезным побочным продуктом. Это довольно простой процесс, но есть одна загвоздка: он требует большого количества энергии. Чтобы электролиз не прекращался, он должен поддерживаться солнечной энергией или другими источниками энергии, доступными на Луне.

Для извлечения кислорода из реголита потребуется и серьезное промышленное оборудование. Нам нужно сначала преобразовать твердый оксид металла в жидкую форму.

Каждый кубический метр лунного реголита содержит в среднем 1,4 тонны минералов, в том числе около 630 кг кислорода. NASA заявляет, что людям нужно около 800 граммов кислорода в день, чтобы выжить. Таким образом, 630 кг кислорода сохранят жизнь человеку примерно на два года (или чуть больше).

Теперь предположим, что средняя глубина слоя реголита на Луне составляет около 10 метров, и что мы можем извлечь из него весь кислород. Это означает, что верхние 10 метров поверхности Луны будут обеспечивать достаточно кислорода, чтобы поддерживать все 8 миллиардов людей на Земле где-то около 100 тысяч лет.

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