Задержаны 20 работников «Белагро» 4.10.2022, 19:24

Там работал экс-глава пула Лукашенко.

Силовики задержали два десятка сотрудников «Белагро» по подозрению в «экстремистской деятельности». Такую информацию опубликовала 4 октября пресс-служба МВД.

В ведомстве отметили, что изначально в поле зрения сотрудников ГУБОПиК попал экс-глава пула Лукашенко Дмитрий Семченко, который в 2020 году уволился с телеканала ОНТ.

«Дальнейшие мероприятия позволили выявить: на его нынешнем месте работы немало приверженцев экстремизма. В результате на днях задержали 20 сотрудников компании „Белагро“ — поставщика белорусской сельхозтехники и запчастей в страны СНГ», — сообщили в МВД.

Во время обыска в офисе компании было обнаружено «большое количество бчб-атрибутики и символики».

В ведомстве добавили, что у оперативников «есть веские основания полагать, что директор причастен к даче взятки должностному лицу фирмы-партнера за победу в тендере.

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