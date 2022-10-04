Forbes: C начала мобилизации из России уехали около 700 тысяч человек 5 4.10.2022, 19:27

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По оценкам другого собеседника издания, Россию покинули почти миллион человек.

Россию покинули около 700 тысяч человек с объявления мобилизации. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники в администрации президента.

По оценкам другого собеседника издания, Россию покинули почти миллион человек. Сколько человек уехали в туристических целях и планируют вернуться — неизвестно.

Глава МВД Казахстана рассказал, что с начала мобилизации в России в Казахстан въехали около 200 тысяч россиян. В МВД Грузии сообщили, что с 17 по 29 сентября в страну въехали почти 94 тысяч граждан РФ. Кроме того, пограничное агентство Евросоюза Frontex подсчитало, что за последнюю неделю в ЕС въехало 66 тысяч россиян, что примерно на 30% больше, чем неделей ранее.

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