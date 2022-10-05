«Можно меня сразу взять в плен, чтобы я не воевал вообще?» 6 5.10.2022, 10:18

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иллюстрационное фото

Эксклюзивное видео о том, как российские военные сдаются украинцам.

После серии неудач на фронте и объявления частичной мобилизации российские военные начали чаще выходить на контакт с украинской стороной, чтобы добровольно сдаться в плен.

— Координационный штаб по вопросам военнопленных, слушаю вас.

— Здравствуйте! Я призывной из России, и я не собираюсь воевать. Можно меня сразу взять в плен, чтобы я не воевал вообще? И чтобы это считалось, что я как будто никого не убивал, потому что я не собираюсь никуда идти.

Это один из звонков в украинский кол-центр «Хочу жить», куда перенаправляют все звонки граждан Российской Федерации, которых либо уже мобилизовали или могут мобилизовать. Мужчины звонят для того, чтобы узнать, можно ли сдаться в украинский плен, как это сделать и гарантируют ли им при этом безопасность.

Съемочной группе «Настоящего Времени» удалось побывать в кол-центре «Хочу жить» и посмотреть на его работу. Как утверждают украинские военные, после серии неудач на фронте и объявления частичной мобилизации российские военные начали чаще выходить на контакт с украинской стороной, чтобы добровольно сдаться в плен.

Проект «Хочу жить» создали специально для коммуникации с российскими солдатами и теми гражданами, которые были мобилизованы на оккупированных украинских территориях. Оксана – диспетчер. Она тот человек, который налаживает первый контакт с позвонившими. По словам Оксаны, большинство обратившихся в кол-центр россиян интересуются подробностями процедуры сдачи в плен. Вот еще один фрагмент разговора оператора с военным РФ:

— В телеграм-канале есть специальный чат-бот, и для того, чтобы процедура сдачи прошла безопасно, там нужно ввести определенную информацию.

— Я понял, вы мне скажите, если я не буду никого убивать, я вообще не собираюсь. Меня сильно трогать не будут?

В «Хочу жить» уверяют, что всем сдавшимся гарантируют безопасность. «Украина гарантирует выполнение всех Женевских конвенций, а именно трехразовое питание, медицинскую помощь, а также связь с родными. Если пленный российский военнослужащий не желает возвращаться к себе на родину, то Украина рассмотрит возможность его пребывания на территории Украины», – говорит Виталий Матвиенко, спикер проекта «Хочу жить», координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Вместе с объявлением мобилизации в России ужесточили уголовную ответственность за добровольную сдачу в плен. Тем, кто это сделал, грозит до десяти лет лишения свободы. В украинском проекте говорят, что многих российских мобилизованных это останавливает, поэтому в «Хочу жить» пошли навстречу потенциальным российским военнопленным.

«Все военнослужащие, добровольно сдавшиеся в плен, будут оформлены Украиной как взятые в плен в бою. Меньше чем за месяц в «Хочу жить» позвонили больше двух тысяч российских военнослужащих и их родственников», – рассказывает спикер проекта Виталий Матвиенко. По его словам, у желающих сдаться в украинский плен россиян похожие мотивы: они боятся погибнуть или принципиально не поддерживают войну против Украины.

Звонок в кол-центр называется предварительной сдачей в плен. Но чтобы сделать это по-настоящему, российскому военному все равно нужно попасть в зону боевых действий. Когда потенциальный военнопленный окажется на территории Украины, с ним свяжутся, говорят сотрудники проекта «Хочу жить», и сообщат, как перейти линию фронта.

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