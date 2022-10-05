В Кричевском районе ввели масочный режим

В Кричевском районе ввели масочный режим1
- 5.10.2022, 13:31
В Беларуси растет заболеваемость коронавирусом.
В Кричевском районе введен масочный режим. Средства защиты органов дыхания должны использовать работники пассажирского транспорта, объектов торговли и общественного питания, в организациях бытового обслуживания населения.
При посещении мест с массовым скоплением людей обязательное соблюдение посетителями безопасной дистанции не менее 1-1,5 метра и использование защитной маски.
В учреждениях образования использовать защитные маски должны работники и студенты.
Помимо этого, действует теперь и ограничение на проведение спортивных, культурно-массовых, иных зрелищных мероприятий.