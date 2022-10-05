В Кричевском районе ввели масочный режим 1 5.10.2022, 13:31

В Беларуси растет заболеваемость коронавирусом.

В Кричевском районе введен масочный режим. Средства защиты органов дыхания должны использовать работники пассажирского транспорта, объектов торговли и общественного питания, в организациях бытового обслуживания населения.

При посещении мест с массовым скоплением людей обязательное соблюдение посетителями безопасной дистанции не менее 1-1,5 метра и использование защитной маски.

В учреждениях образования использовать защитные маски должны работники и студенты.

Помимо этого, действует теперь и ограничение на проведение спортивных, культурно-массовых, иных зрелищных мероприятий.

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