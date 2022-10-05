Ученые выяснили, сколько в галактике существует похожих на Землю планет 5.10.2022, 15:04

Все они пригодных для жизни.

Для того, чтобы на планете появилась жизнь она должна вращаться вокруг своей звезды в так называемой обитаемой зоне. Здесь должны быть необходимые условия для существования жидкой воды, в том числе и температура, которая будет не слишком высокой и не слишком низкой.

Если брать Землю, то на нашей планете примерно 30% поверхности занимает суша, а остальная часть ее покрыта водой. Как показывает новое исследование, в нашей галактике похожих на Землю планет, пригодных для жизни может быть всего лишь 1%. В то же время потенциально обитаемых планет, которые почти полностью покрыты сушей, может быть 80%, а почти полностью покрытых водой, так называемых океанических миров, – 19%, пишет Space (перевод - «Фокус»).

- Результаты нашего моделирования показывают, что найти планету, которую можно было бы назвать почти идеальной версией Земли, практические невозможно. То есть вероятность этого очень мала, ведь скорее всего такие планеты, как наша составляют всего 1% планет в галактике, — говорит Тилман Спон из Международного института космических наук в Швейцарии.

По словам ученых, на Земле достигнут, можно сказать, идеальный баланс суши и океанов – 30% и 70%. Но на большинстве таких же каменистых миров произошло смещение этих значений в сторону увеличения либо суши, либо океанов.

На Земле такой практически идеальный баланс был достигнут примерно 2,5 млрд лет назад и это связано с внутренними процессами в недрах планеты. Ученые считают, что подобные процессы на других планетах произошли намного раньше, а потому они превратились либо в мир суши, либо в мир океана. Хотя и остается небольшая вероятность существования таких же как и Земля планет.

Также моделирование планет, которые могут быть пригодными для жизни и являются либо миром воды, или суши, показало, что там может быть похожий на земной климат, а их формы жизни не совсем будут отличатся от жизни на Земле.

- В то же время различия флоры и фауны между этими планетами будет существенным. Например, на водных планетах, где меньше 10% покрыто сушей, будет теплый влажный, тропический климат. Напротив, на планетах, где океан будет занимать меньше 20% поверхности, будет холодный, суровый, сухой климат, — говорит Спон.

Но результаты нового исследования не согласуются с мнением канадских ученых из Университета Торонто, которые считают, что на планетах с большим количеством суши должна быть наоборот высокая температура на всей планете.

Также стоит вспомнить об одном известном исследовании, которое было проведено японскими учеными из Токийского университета 11 лет назад. Они предположили, что в отличие от водных планет, пригодными для жизни могут быть планеты, покрытые сушей, даже если они не находятся в обитаемой зоне.

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