«Троянский конь» в армии РФ
- 5.10.2022, 15:19
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В Крыму создали движение, целью которого является развалить российские войска.
Активисты объявили о создании в рядах вооруженных сил РФ движения «Атеш», цель которого - развалить российскую армию изнутри.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на «Крым SOS».
«В оккупированном Крыму привлекают крымских татар и проукраинских россиян к подпольному движению украинцев «Атеш». Они будут разрушать армию оккупанта изнутри», - говорится в сообщении.
В телеграмм-канале движения «Атеш» опубликовано видеообращение его активиста.
«Мы - подпольное движение «Атеш», в котором состоят крымские татары, украинцы и русские. Мы мобилизировались в русскую армию, чтобы разрушить ее изнутри. Мы будем сливать позиции солдат, техники. Мы будем устраивать диверсии на складах и в штабах. Нас немного, но уж поверьте: будет больше. Вступай в «Атеш»! Остановим войну Путина. Мы не должны умирать за интересы тирана», - говорит мужчина.