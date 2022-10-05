«Троянский конь» в армии РФ 5.10.2022, 15:19

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В Крыму создали движение, целью которого является развалить российские войска.

Активисты объявили о создании в рядах вооруженных сил РФ движения «Атеш», цель которого - развалить российскую армию изнутри.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на «Крым SOS».

«В оккупированном Крыму привлекают крымских татар и проукраинских россиян к подпольному движению украинцев «Атеш». Они будут разрушать армию оккупанта изнутри», - говорится в сообщении.

В телеграмм-канале движения «Атеш» опубликовано видеообращение его активиста.

«Мы - подпольное движение «Атеш», в котором состоят крымские татары, украинцы и русские. Мы мобилизировались в русскую армию, чтобы разрушить ее изнутри. Мы будем сливать позиции солдат, техники. Мы будем устраивать диверсии на складах и в штабах. Нас немного, но уж поверьте: будет больше. Вступай в «Атеш»! Остановим войну Путина. Мы не должны умирать за интересы тирана», - говорит мужчина.

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