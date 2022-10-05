В карельском селе не смогли никого мобилизовать, так как все ушли в леса 8 5.10.2022, 20:03

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Администрация российской деревни связывает этот казус с сезоном сбора клюквы.

Повестки пытались вручить в деревне Шелтозеро Прионежского района РФ. Чтобы никого не упустить, администрация деревни даже обзвонила дома призывников и попыталась связаться с ними в соцсетях, однако никто не пришел — выяснилось, что мужчины вместо этого отправились в леса, сообщает прокремлевский Telegram-канал BAZA.

Администрация деревни Шелтозеро связывает этот казус с сезоном сбора клюквы.

Карельские активисты отмечают, что точно также «за клюквой» ушла часть призывников из села Рыбрека, там удалось мобилизовать лишь несколько человек.

Шелтозеро и Рыбрека — села, в которых живут в основном вепсы, малочисленный финно-угорский народ. Вепсов очень мало, их общее количество не превышает 6 500 человек.

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