В карельском селе не смогли никого мобилизовать, так как все ушли в леса

В карельском селе не смогли никого мобилизовать, так как все ушли в леса8
- 5.10.2022, 20:03
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Администрация российской деревни связывает этот казус с сезоном сбора клюквы.
Повестки пытались вручить в деревне Шелтозеро Прионежского района РФ. Чтобы никого не упустить, администрация деревни даже обзвонила дома призывников и попыталась связаться с ними в соцсетях, однако никто не пришел — выяснилось, что мужчины вместо этого отправились в леса, сообщает прокремлевский Telegram-канал BAZA.
Администрация деревни Шелтозеро связывает этот казус с сезоном сбора клюквы.
Карельские активисты отмечают, что точно также «за клюквой» ушла часть призывников из села Рыбрека, там удалось мобилизовать лишь несколько человек.
Шелтозеро и Рыбрека — села, в которых живут в основном вепсы, малочисленный финно-угорский народ. Вепсов очень мало, их общее количество не превышает 6 500 человек.