Ученые: Викинги делали бусы из римских мозаик 2 5.10.2022, 20:07

Исследователи из Дании восстановили весь процесс.

Рибе (сегодня он находится в Дании) был важным торговым центром в эпоху викингов. В начале VIII века на северном берегу реки Рибе был основан большой рынок, куда со всех концов Европы стекались торговцы и ремесленники. Здесь производили и продавали броши, пряжки для костюмов, гребни и цветные стеклянные бусины, пишет techinsider.

В раннем Средневековье стекло стало дефицитным товаром, поэтому цветные стеклянные кубики — так называемые тессеры — отрывали от мозаик в римских и византийских храмах, дворцах и банях, перевозили на север и продавали в торговых центрах, таких как Рибе. Там стеклянные кубики плавили и делали из них бусины.

До сих пор археологи предполагали, что производители бусин использовали непрозрачную белую мозаику в качестве сырья для производства белых непрозрачных бусин. Проблема в том, что такие мозаики достаточно редко встречаются в римских зданиях, и непонятно, откуда у викингов столько матовых бусин. Теперь, когда ученым из Орхусского университета и Музея Рибе удалось полностью восстановить весь процесс, выяснилось, что мастера поступали не так.

Химический состав белых бусин викингов из одной из первых мастерских показал, что стеклодувы нашли экономичный способ для изготовления бусин. Сначала они измельчали позолоченные прозрачные стеклянные кубики, а потом переплавляли их при низкой температуре, перемешивая в процессе плавки. В расплавленное стекло попадали пузырьки воздуха, - и оно становилось матовым. И наконец, расплавленное стекло обматывали вокруг железной палочки, чтобы сформировать шарик с отверстием. В результате и получались непрозрачные белые бусины, созданные быстро и с использованием минимума ресурсов.

Но прежде, чем плавить стекло, мастера аккуратно снимали тонкое золотое покрытие с поверхности мозаичного кубика. Следовые количества золота ученые обнаружили в самих бусинах.

Мастера делали не только матовые бусины, но синие прозрачные. Их получали примерно по той же технологии, но из стеклянных кубиков разных цветов.

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