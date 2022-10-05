Ученые впервые засняли охоту косаток на белых акул 1 5.10.2022, 21:41

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Данные о таких охотах ранее существовали только в письменном или устном виде.

Косатки — умные социальные животные, чья групповая охота обеспечивает им положение верховных хищников океана, порой нападающих даже на гигантских синих китов. Не проходят они и мимо акул: уже неоднократно фиксировались нападения этих хищников на узкозубых, плоскоголовых семижаберных и даже гигантских акул, пишет Naked science.

Что касается печально знаменитых белых акул, ученые долгое время не фиксировали нападения на них косаток — данные о таких охотах сохранились только в письменном или устном виде, но ни одной фотографии или видео отснято не было. Теперь, наконец, исследователи получили желанную видеосъемку, что позволило им проанализировать поведение и косаток, и акулы.

Жертвами китов стали как минимум три акулы, а сама охота длилась около часа. После нее белые акулы более чем на месяц покинули опасный район. Что любопытно, ранее одну из косаток, замеченную в составе охотящейся стаи, уже видели нападавшей на акул, Так что вполне вероятно, что тут замешано социальное обучение, и «акулоедение» среди косаток будет только распространяться.

Также ученые зафиксировали, что акулы при нападении косаток ведут себя почти так же, как тюлени и морские черепахи во время атаки акул: не пытаются уплыть, а кружат, чтобы держать хищников в поле зрения. Правда, что срабатывает в случае одиночного охотника, не всегда действует против стаи: пока акула пытается уклониться от одной косатки, вторая вцепляется ей в бок, стремясь добраться до жирной печени. После этого рыба оказывается обречена.

Если новый навык охоты на белых акул действительно распространяется в популяции южноафриканских косаток, в скором времени китов, выслеживающих хищных рыб, может стать намного больше. Это не только повлияет на численность и без того уязвимого вида, но и, вероятно, помешает туристическим компаниям, устраивающим экскурсии с целью посмотреть на белых акул.

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