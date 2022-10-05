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Режим Лукашенко отстранили от международного экологического форума

  • 5.10.2022, 22:35
  • 2,922
Режим Лукашенко отстранили от международного экологического форума

В ответ белорусское министерство природы обиделось.

5 октября в Никосии (Кипр) под эгидой Европейской экономической комиссии ООН открылась девятая сессия международной конференции «Окружающая среда для Европы» — министры разных стран подведут там итоги экологического сотрудничества в регионе, наметят перспективы до 2030 года и обсудят другие вопросы.

Однако все это — без участия Беларуси: представителей нашей страны на форум не допустили, что очень расстроило белорусское Минприроды.

Министр природных ресурсов и окружающей среды страны Андрей Худык обвинил ЕЭК ООН в «политике изоляции» в отношении Беларуси.

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