Как кремлевские элиты конфликтуют между собой 5.10.2022, 23:55

Многие задумались над тем, что будет после Путина.

Такое мнение «24 каналу» высказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, в адрес российского диктатора раздается все больше критики.

Что происходит среди российских элит

В частности, некоторые представители российской элиты откровенно выражают недовольство действиями Кремля.

«Сегодня мы наблюдаем конфликт между элитами в России. Много таких людей, как Песков, Лавров или пропагандисты задумались над тем, что им делать после Путина. Они не знают, на кого будут работать, и ищут нового хозяина», – отметил Шейтельман.

По его словам, представители элит очень растеряны, ведь они видят, как стремительно слабеет влияние Путина на процессы в России.

«Всем понятно, что влиятельность диктатора постепенно растворяется. Еще несколько поражений в Украине – и Путин исчезнет из российской власти», – подчеркнул политтехнолог.

«У Путина уже нет свободы выбора»

В последние несколько недель Путин уже не руководит определенными процессами в России. По мнению Шейтельмана, глава Кремля принял решение о «частичной мобилизации» и о проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины не по своей воле.

«Он не желал этого. Однако не мог поступить иначе под влиянием каких-то сил – Кадырова, Пригожина или еще кого-то. Путин уже не имеет свободы выбора», – отметил политтехнолог.

«Путин зависит от Кадырова»

Шейтельман рассказал, что 5 октября – День рождения главы Чечни Рамзана Кадырова. В качестве подарка Путин присвоил ему воинское звание генерал-полковника.

«Примечательно, что предыдущее воинское звание Путин присвоил Кадырову также во время войны. То есть за последние несколько месяцев главу Чечни дважды повысили в воинском звании», – заметил политтехнолог.

По его словам, ранее подобные шаги не были характерны для главы Кремля.

«Это говорит о том, что Путин сейчас зависит от Кадырова и находится в его руках. Причем ситуация за время войны настолько изменилась, что сегодня именно Путин зависит от главы Чечни, а не наоборот», – сказал Шейтельман.

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