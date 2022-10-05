Как кремлевские элиты конфликтуют между собой
- 5.10.2022, 23:55
Многие задумались над тем, что будет после Путина.
Такое мнение «24 каналу» высказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, в адрес российского диктатора раздается все больше критики.
Что происходит среди российских элит
В частности, некоторые представители российской элиты откровенно выражают недовольство действиями Кремля.
«Сегодня мы наблюдаем конфликт между элитами в России. Много таких людей, как Песков, Лавров или пропагандисты задумались над тем, что им делать после Путина. Они не знают, на кого будут работать, и ищут нового хозяина», – отметил Шейтельман.
По его словам, представители элит очень растеряны, ведь они видят, как стремительно слабеет влияние Путина на процессы в России.
«Всем понятно, что влиятельность диктатора постепенно растворяется. Еще несколько поражений в Украине – и Путин исчезнет из российской власти», – подчеркнул политтехнолог.
«У Путина уже нет свободы выбора»
В последние несколько недель Путин уже не руководит определенными процессами в России. По мнению Шейтельмана, глава Кремля принял решение о «частичной мобилизации» и о проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины не по своей воле.
«Он не желал этого. Однако не мог поступить иначе под влиянием каких-то сил – Кадырова, Пригожина или еще кого-то. Путин уже не имеет свободы выбора», – отметил политтехнолог.
«Путин зависит от Кадырова»
Шейтельман рассказал, что 5 октября – День рождения главы Чечни Рамзана Кадырова. В качестве подарка Путин присвоил ему воинское звание генерал-полковника.
«Примечательно, что предыдущее воинское звание Путин присвоил Кадырову также во время войны. То есть за последние несколько месяцев главу Чечни дважды повысили в воинском звании», – заметил политтехнолог.
По его словам, ранее подобные шаги не были характерны для главы Кремля.
«Это говорит о том, что Путин сейчас зависит от Кадырова и находится в его руках. Причем ситуация за время войны настолько изменилась, что сегодня именно Путин зависит от главы Чечни, а не наоборот», – сказал Шейтельман.