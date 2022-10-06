Роман Бессмертный: Лукашенко «разбежится» на все четыре стороны 6.10.2022, 9:11

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Роман Бессмертный

Полк Калиновского должен вырасти в дивизию, а может и в армию.

Украинский политик и дипломат, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный в интервью Charter97.org рассказал, на кого рассчитано признание Лукашенко в участии в войне, чем обернется для его режима мобилизация и какую опасность несет размещение на территории нашей страны более широкого контингента российских войск.

— Лукашенко впервые с начала войны против Украины открыто признал, что принимает в ней участие. Это очередная показуха для Путина своей лояльности или это заявление больше рассчитано на белорусское общество?

— Здесь два в одном. Во-первых, это следствие последнего визита Лукашенко в Россию и ответ на вопрос, почему вдруг он оказался в Абхазии. В эти дни из его уст прозвучало несколько заявлений, которые подтверждают, что он нашел тот капитал, которым можно бить требования Путина немедленно вступить в войну. Первый момент — фраза по поводу того, что он берет участие, второй — он сказал, что надо немедленно собирать урожай, потому что есть кого кормить. Он побывал там, где уже сегодня колоссальная потребность в продуктах питания. Эти две позиции он выставил как свой экономический и военно-политический капитал в отношениях с Путиным.

— Белорусский диктатор, кстати, недавно завяил, что «по окончании уборочной аккуратненько надо призвать людей и уточнить все в военкоматах». Чем может обернуться для его режима объявление мобилизации в стране?

— Первое, на что надо обратить внимание, он, когда произносил эту фразу, сказал: То, что происходит в России, должно быть уроком для нас. Он имеет в виду не то, сколько людей собрано и как. В таких тоталитарных вождистских системах нет никакого порядка. Они не имеют малейшего понятия о том, сколько человек находится на военном учете, где они прописаны, где они живут, где их находить и так далее. Вот, что он имеет в виду. «Я прекрасно осведомлен, что вы на ситуацию не влияете», — вот что он говорил людям, которые сидели перед ним. Лукашенко намекнул, что на самом деле россияне дали ответ на вопрос, как избежать участия в войне.

Поэтому здесь он хитрит, с одной стороны как бы подыгрывая России, а с другой — давая понять белорусам, как отвечать на вероятность участия в этой войне. Поэтому в этом отношении он далеко не прост. Я несколько раз просмотрел эту запись, и если бы камера не отводилась от Лукашенко, можно было бы лучше прочитать, что он имеет в виду. Он понял вдруг, что Путин будет давить дальше, требовать от него мобилизации личного состава, размещения тех призывников, которые собраны в России. И Лукашенко понимает, что ему надо будет чем-то отвечать. В этой ситуации лучше ответить, что проводит внутреннюю мобилизацию, тем самым попробовать остановить размещение в Беларуси российских мобилизованных.

— Чем может обернуться для обычных граждан пребывание российской армии на территории Беларуси?

— Это огромнейшая проблема, потому что белорусы, как бы к ним кто не относился, они все-таки по менталитету европейцы. И вот эта дикость, которую привносит присутствие российского контингента, обернется очень большой бедой для Беларуси. Этот контингент, если его можно назвать человеческий, он не разделяет, находится ли он в гостях или оккупировал эту территорию. Это дикость, сплошная дикость.

Сама армия Беларуси вместе с жандармерией, призывниками и так далее составляет порядка 40 тысяч. Как там можно разместить 120 тысяч российских призывников — непонятно. Конечно, определенное количество будет, оно и так там есть уже, но надо понимать, что это несет в себе огромнейшую угрозу, прежде всего населению Беларуси. Эта дикость, которая будет привнесена в белорусское общество, очень законопослушное, очень терпеливое, даже слишком терпеливое, эта дикость натворит таких делов. Примеры можно было видеть в феврале-марте, когда они заходили на территорию Украины и когда выходили, и что там произошло, в некоторых населенных пунктах Беларуси.

С одной стороны это будет хорошим сигналом для белорусов, кто такие эта орда. Но с другой стороны они натворят там много беды. А с третьей стороны я понимаю, что приход на территорию Беларуси российских вооруженных сил — это почти гарантия того, что Лукашенко введет под давлением Путина свои войска на территорию Украины. В крайнем случае — будет пытаться, и вероятность участия Беларуси в этой войне категорически возрастает с появлением на территории страны российских войск.

У меня такое впечатление, что на территории Беларуси российские частные армии усилили работу по сбору людей. Потому что все чаще и чаще на фронте появляются белорусы со стороны российского оккупанта. Также количество белорусов в диверсионно-разведывательных группах, которые заходят на территорию Украины и ведут бои на стороне России, все время увеличивается. Поэтому я ничего хорошего от этого не жду.

— Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что насытив воинские части Беларуси, россияне могут устроить бунт и перехватить у Лукашенко управление военными. Как вы оцениваете вероятность такого сценария?

— Для этого никакой необходимости нет, силовой блок Беларуси и так находится в руках России. Подписанные документы это подтверждают, общая военная доктрина. Можно вспомнить все эти брифинги заместителя Министра обороны Беларуси, которые по сути подтверждали, что вооруженные силы Беларуси находятся под управлением Генерального штаба Российской Федерации.

— Лукашенко уже превратил Беларусь в военный плацдарм РФ и вслед за Путиным повторяет мантру про ядерные удары. Можно ли назвать какие-то условия, при которых украинская армия начнет наступление на российскую территорию и Беларусь?

— На сегодняшний день никаких военных, политических и юридических преград для того, чтобы украинская армия отстреливала места скопления техники, вооруженных сил, системы военной инфраструктуры или военные коммуникации на территории Беларуси нет. Это зависит только от политического решения украинской власти, делать это или нет. В первую очередь это касается ядерного оружия. Что бы ни говорил Лукашенко, Москва не даст в управление ему ядерное вооружение, никогда. Во-первых, это опасно для самой России. Во-вторых, даже если и будет завезено на территорию Беларуси ядерное оружие, то оно будет управляться соответствующими российскими войсками.

— Один из лидеров белорусской оппозиции Зенон Позняк заявил, что «Полк Калиновского должен вырасти в дивизию. Тогда висящий на волоске режим Лукашенко посыплется в результате восстания в Беларуси». Как вы считаете, белорусскому обществу уже пора радикализировать протест?

— Я согласен, что полк Калиновского должен вырасти в дивизию, а может и в армию. Другое дело — нужно все это собрать и обучить. Для того чтобы действовать в этом направлении, белорусской оппозиции нужно объединяться, создавать соответствующие государственные органы, вести переговоры о поддержке нового правительства Европейским Союзом и другими государствами, создавать свои вооруженные силы, освобождать Беларусь от этого самозваного диктатора. Делать все необходимые для этого шаги. То, что это можно делать на территории Украины, у меня никаких сомнений нет. Это можно делать и это надо делать.

Если это будет сделано, то это будет самый мирный путь. Как говорил классик, Лукашенко разбежится на все четыре стороны. Если этого не делать, то какой мирный путь сработает? Никакой. Те люди, которые говорят об этом, должны понимать, что добро должно уметь защищаться, оно должно быть с кулаками.

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