Путин внес изменения в указ об отсрочках от мобилизации в РФ

Путин внес изменения в указ об отсрочках от мобилизации в РФ3
- 6.10.2022, 10:13
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Документ вступает в силу в день его подписания.
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, он опубликован на сайте Кремля.
Согласно изменениям, отсрочка по мобилизации также будет предоставлена:
аспирантам и ординаторам;
гражданам, получающим среднее профессиональное и высшее образование в инновационных научно-технологических центрах;
обучающимся в духовных образовательных организациях.
Указ вступает в силу в день его подписания и распространяется на «правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года», когда в России была объявлена «частичная мобилизация».