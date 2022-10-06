Путин внес изменения в указ об отсрочках от мобилизации в РФ 3 6.10.2022, 10:13

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Документ вступает в силу в день его подписания.

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, он опубликован на сайте Кремля.

Согласно изменениям, отсрочка по мобилизации также будет предоставлена:

аспирантам и ординаторам;

гражданам, получающим среднее профессиональное и высшее образование в инновационных научно-технологических центрах;

обучающимся в духовных образовательных организациях.

Указ вступает в силу в день его подписания и распространяется на «правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года», когда в России была объявлена «частичная мобилизация».

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