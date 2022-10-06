закрыть
6 октября 2022, четверг, 13:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

После бегства россиян бойцы ВСУ обнаружили под Лиманом контуженного медведя

7
  • 6.10.2022, 11:41
  • 6,388
После бегства россиян бойцы ВСУ обнаружили под Лиманом контуженного медведя

Что произошло с животным?

Бойцы ВСУ после освобождения Лимана Донецкой области нашли в частном зоопарке раненого медведя, закрытого в вольере, передает UAnimals на своей странице в «Фейсбуке».

Сообщается, что российские оккупанты, когда контролировали эту территорию, очень жестоко обращались с большинством диких животных, которые содержались в зоопарке. В то же время медведь остался в живых, но получил контузию от снаряда, разорвавшегося недалеко от вольера.

Волонтеры говорят, что когда состояние животного улучшится, его повезут на реабилитацию в Парк хищников «Арден», который располагается на Хмельнитчине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип