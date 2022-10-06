После бегства россиян бойцы ВСУ обнаружили под Лиманом контуженного медведя 7 6.10.2022, 11:41

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Что произошло с животным?

Бойцы ВСУ после освобождения Лимана Донецкой области нашли в частном зоопарке раненого медведя, закрытого в вольере, передает UAnimals на своей странице в «Фейсбуке».

Сообщается, что российские оккупанты, когда контролировали эту территорию, очень жестоко обращались с большинством диких животных, которые содержались в зоопарке. В то же время медведь остался в живых, но получил контузию от снаряда, разорвавшегося недалеко от вольера.

Волонтеры говорят, что когда состояние животного улучшится, его повезут на реабилитацию в Парк хищников «Арден», который располагается на Хмельнитчине.

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