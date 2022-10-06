В Беларуси рекордная инфляция съедает пенсии и зарплаты 4 6.10.2022, 11:43

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Лукашисты не справляются с ситуацией в стране.

Инфляция в Беларуси по итогам этого года составит 19%. Такой прогноз озвучило «правительство» сегодня на совещании с Лукашенко. Чиновники среди прочего говорили о том, что разогнавшаяся инфляция съедает рост зарплат и пенсий, также продолжают падать реальные доходы населения, пишет zerkalo.io.

В целом по итогам этого года правительство прогнозирует инфляцию на уровне 19% годовых. Напомним, ранее прогноз был на уровне 6% годовых. При этом за январь-август цены выросли уже на 13,8%.

«Сегодня нам надо досконально разобраться в причинах сложившейся ситуации — как объективных, так и субъективных, и принять окончательное решение. Ожидаю от «правительства» и Нацбанка действенных предложений по сдерживанию ценового роста», — заявил Лукашенко.

«Можно отчасти понять рост цен на импортные товары. Но почему мы наблюдаем постоянное повышение стоимости того, что производим сами из отечественного сырья?» — говорит белорусский правитель.

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