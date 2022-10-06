Лукашенко обезумел из-за гиперинфляции 30 6.10.2022, 14:07

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С 6 октября диктатор запретил повышать цены «на всё».

В Беларуси с 6 октября запрещен всякий рост цен, сообщают провластные пропагандисты по итогам совещания экономического блока правительства и Александра Лукашенко. «За исключением индивидуальных решений министра или председателя облисполкома», — сообщает телеграм-канал, который связывают с пресс-службой Лукашенко.

«За нарушение — ответственность Генпрокуратуры и КГК — задержания и уголовные дела. Ответственность по всей вертикали», — уточняют пропагандисты.

Как сообщается, по решению Лукашенко создали специальную «рабочую группу», в которую вошли КГК, профсоюзы, «депутаты» и «сенаторы», Белстат. «Руководитель группы — Кочанова. Группа до 20 октября должна внести в правительство предложения о мерах по регулированию цен в стране. Которые обеспечат контроль и недопущение роста», — уточняют пропагандистские ресурсы.

Напомним, в Беларуси инфляция за январь-август разогналась до 13,8%. Правительство прогнозирует, что по итогам года она будет на уровне 19% годовых. Ранее прогноз был на уровне 6% годовых.

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