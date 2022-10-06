В Минске огласили приговор по делу БелаПАН 5 6.10.2022, 15:56

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Политзаключенные получили от пяти до 14 лет колонии.

В Минске 6 октября огласили приговор по уголовному делу независимого информационного агентства БелаПАН, пишет zerkalo.io. Фигуранты получили от пяти до 14 лет лишения свободы.

Медиаменеджеру Андрею Александрову назначили 14 лет колонии, его жене Ирине Злобиной — 9 лет, директору агентства БелаПАН Дмитрию Новожилову — 6 лет, главному редактору и директору БелаПАН Ирине Левшиной — 4 года.

Рассмотрение дела началось в Минском областном суде 6 июня. Процесс проходил в закрытом режиме.

Напомним, Александрова и Злобину задержали 12 января 2021 года, Левшину и Новожилова — 18 августа того же года. Все это время они находятся за решеткой.

Какие обвинения были предъявлены фигурантам дела:

- Андрея Александрова и Ирину Злобину обвиняли по ч. 2 ст. 342 УК в подготовке «не менее 260 лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок» с 14 августа 2020 года по 12 января 2021 года. Так следствие трактовало оплату ими административных штрафов, счетов за услуги адвокатов, оплату питания за время нахождения людей «на сутках» и не только;

- их же обвинили по ч. 1 ст. 356 УК («Измена государству») в помощи фонду ByHelp и его представителям в деятельности, «направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»;

- Андрея Александрова, Дмитрия Новожилова и Ирину Левшину обвинили в создании «экстремистского формирования» из числа работников ЗАО «БелаПАН» и иных лиц, а также в руководстве таким формированием по ч. 1 ст. 361−1 УК;

- Андрея Александрова и Дмитрия Новожилова — «в уклонении от уплаты информационным агентством налогов» по ч. 2 ст. 243 УК РБ.

В Следственном комитете заявляли, что сотрудники БелаПАН якобы уклонились от уплаты налогов на 449 тысяч рублей за шесть лет и получили скрытое финансирование от иностранных организаций на сумму в 1,6 млн долларов с 2014 года.

Напомним, БелаПАН открыл в 1991 году журналист Алесь Липай. В августе 2018 года сотрудники БелаПАН вместе с редакцией tut.by были задержаны как фигуранты «дела БелТА». В том же месяце гендиректор Алесь Липай умер от болезни. После начала протестов в 2020 году интернет-издание БелаПАНа Naviny.by было заблокировано.

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