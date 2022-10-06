Археологи обнаружили один из самых древних в мире монетных дворов 6.10.2022, 16:04

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Раскрыт старейший способ производства металлических денег.

Монетный двор был найден во время раскопок в Гуаньчжуане, городе и административном центре государства Чжэн — центральной региональной державы до возникновения имперского Китая, сообщает Heritage Daily.

Археологи обнаружили бронзовую литейную и различные формы для монет, а также фрагменты монет и куски металлического мусора.

Анализ находок показал, что монетный двор выпускал «монеты-лопаты», названные в честь сходства с садовым инвентарем. Пиковые монеты — старейшая форма товарных денег, использовавшаяся во времена династии Чжоу в Китае, и использовались Чжэн и прилегающими регионами, пока они не были отменены первым императором Китая в 221 г. до н.э.

Доктор Хао Чжао из Университета Чжэнчжоу сказал: «Литейный цех в Гуаньчжуане был основан около 770 г. до н.э., но сначала он в основном производил ритуальные сосуды, оружие и инструменты. Примерно 150 лет спустя в этой литейной появилась чеканка».

Радиоуглеродный анализ указывает на то, что чеканка на этом месте началась в 640-550 гг. до н.э., что представляет собой один из старейших примеров производства металлических денег в Китае. Таким образом, эта находка может пролить новый свет на хронологию денег и то, как они развивались.

Предыдущие исследования предполагали, что монеты были сначала выпущены торговцами, что значительно упростило торговлю, транспортировку и подсчет богатства. Однако монетный двор в Гуаньчжуане расположен рядом с окраиной внешнего города, недалеко от ворот в административный центр города.

Это может указывать на то, что правительство было причастно к ранней истории валюты, хотя ограниченное количество артефактов, найденных на этом месте, означает, что точная принадлежность литейного завода еще не может быть подтверждена.

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