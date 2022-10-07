В Беларуси начали выполнять безумный указ Лукашенко о «сдерживании» цен 15 7.10.2022, 8:38

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Правительство официально ввело «мораторий».

Александр Лукашенко «запретил» с 6 октября рост цен. Пока в соцсетях смеялись и предлагали запретить зиму и плохое настроение, правительство и Госконтроль вполне серьезно взялись выполнять поручение, сообщает «Белсат».

Правительство Беларуси сообщило, что по итогам совещания у Лукашенко премьер-министр Роман Головченко подписал постановление о моратории на рост цен и тарифов. Само решение пока не публиковали.

Согласно постановлению правительства:

Запрещается повышение цен на все продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги.

Не допускается повышение цен и тарифов из-за отмены акций, скидок и распродаж.

Запрет касается юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей.

Решения о повышении цен теперь будут принимать республиканские органы государственного управления, подчиненные правительству организации, облисполкомы и Мингорисполком «только в случае экономической целесообразности».

Если какого-то товара не было на рынке до 6 октября, то цену нужно согласовывать с упомянутыми выше заведениями.

Министерству торговли и другим организациям поручено контролировать «насыщение рынка» товарами и услугами, прекращать работу объектов, нарушающих требование.

Комитет государственного контроля уже анонсировал «масштабные мониторинги по проверке цен в торговых объектах». Тем, кто повышает цены, Госканроль пригрозил «самыми жесткими мерами, вплоть до уголовных дел». Минторг анонсировал специальную анкету на своем сайте для сообщения о росте цен.

Государственное регулирование цен в Беларуси нередко вызывало дефицит товаров, в отношении которых регулировали цены. Абсолютно все цены власти контролировали в экономике Советского Союза, что в конце концов привело к дефициту чуть ли не каждого товара.

Во время совещания Лукашенко показал, что слабо ориентируется в ценах в Беларуси: по его мнению, «целая тушка цыпленка стоит 2 рубля, а пополам разрезанная – 5 рублей».

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