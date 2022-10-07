«Сказали: если буду без маски, могу остаться без работы» 4 7.10.2022, 10:17

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Кто соблюдает меры профилактики COVID-19 в Барановичах.

В сентябре, по информации Минздрава, в Беларуси начал регистрироваться подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе COVID-19. И в Барановичах с 23 сентября введен «дополнительный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий». Журналист intex-press Диана Косякинапрошлась по городу и посмотрела, где и кто надел маски.

Документ, в котором прописывалось о необходимости надеть защитные маски работникам торговли, общественного питания, сотрудникам аптек и других организаций, с сайта Барановичского ЗЦГиЭ исчез.

Почему? Внятно в зональном центре объяснить не смогли, но пояснили, что «ношение масок носит рекомендательный, а не обязательный характер, а масочный режим на рабочих местах устанавливает непосредственно само руководство, по своему желанию».

– Обязательно только для работников учреждений здравоохранения, – отметили в Барановичском ЗЦГиЭ.

«Не верю я в маски эти»

Прогуливаясь по улицам города, создается впечатление, что никакого коронавируса нет и не было. Встретить прохожего в маске – тот еще квест. Впрочем, за несколько часов одного мужчину и двух женщин все-таки удалось увидеть. Все они – пенсионеры.

В общественном транспорте, где защитная маска пришлась бы очень кстати (особенно в часы максимальной загрузки пассажиров), ситуация похожая. А ведь здесь, в отличие от улицы, держать социальную дистанцию затруднительно.

Сажусь в такси. Водитель без маски. На вопрос, почему, отвечает, что сделал прививку и коронавируса не боится.

– Да и не верю я в маски эти! Раньше работал в ней, когда был самый разгар ковида, а в итоге все равно заболел, – отмечает водитель.

«Лучше натяну до глаз, чем потеряю место»

А вот в магазинах – особенно в продовольственных – кассиры и другие сотрудники в масках. А кто-то – и в перчатках! Но это редкость.

Из покупателей в «защите» – единицы. Все спокойно разгуливают по залам будто в «доковидное время». Впрочем, никто не требует от них быть в маске, угрожая отказом в обслуживании.

Памятки по профилактике коронавирусной инфекции, дезсредства и желтые линии у касс – все это есть, но на них мало кто обращает внимание.

В киосках, расположенных на автобусных остановках в центре Барановичей, многие работники в масках.

– Мне сказали, что если буду без маски, то не чтобы штраф получу, а могу и вовсе без работы остаться. Поэтому я лучше натяну эту маску до глаз, чем потеряю место, – говорит одна из женщин, торгующих в киоске.

В одном из банковских отделений работники без средств защиты. Может потому, что у каждого из сотрудников есть пластиковое ограждение от клиентов?

Посетители тоже без масок. И о дистанцировании никто не вспоминает: сидят и стоят, ожидая своей очереди, едва ли не прижавшись друг к другу.

О ковиде вспоминают только в поликлиниках

Захожу в одну из городских аптек. Лица у сотрудников до глаз скрыты за масками. Хотя между ними и покупателями, как и в банке, имеется защитное стекло. А вот среди людей, покупающих лекарства, никого в маске. Хотя, казалось бы, где, как не в аптеке, можно подхватить какой-нибудь вирус или инфекцию? Ведь чаще всего тут бывают люди либо сами болеющие, либо у которых болеют родные.

О том, что ковид жив и никуда не делся, становится понятно лишь в медучреждениях.

В Барановичской центральной поликлинике, а также в женской консультации №2 все медработники без исключения соблюдают масочный режим.

При входе в учреждения дежурят сотрудники в защитных костюмах и с электронными градусниками в руках. Они измеряют температуру практически каждому посетителю. Маски надевать не заставляют, но люди и сами в большинстве своем предпочитают прикрыть нос и рот, чтобы защитить себя и окружающих.

Устали бояться

Прогулка по городу и разным заведениям показала, что с каждой новой волной людей, соблюдающих меры профилактики, к сожалению, становится меньше. Даже в поликлиниках и аптеках. Даже не смотря на объявления об обязательном наличии маски на дверях этих учреждений.

Возможно, все дело в том, что многие привились и уверены, что вакцина поможет не заболеть. А возможно, тема коронавируса настолько стала обыденной и люди настолько устали бояться, что перестали опасаться этого невидимого врага.

Но болезнь есть, и она очень опасна. Не отмахивайтесь от мер профилактики и будьте здоровы!

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