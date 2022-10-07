Представители Украины впервые получили Нобелевскую премию мира 7.10.2022, 13:23

Что известно о деятельности «Центра гражданских свобод».

Украинские правозащитники из «Центра гражданских свобод» стали обладателями Нобелевской премии мира-2022. Об этом говорится на официальном сайте Нобелевской премии.

Сейчас сумма вознаграждения составляет 900 тысяч долларов.

Также отмечается, что обладателями этой премии стали белорусский правозащитник и политзаключенный Алесь Беляцкий и российский центр «Мемориал».

Что известно о «Центре гражданских свобод»

Как сообщают сами же правозащитники, «Центр гражданских свобод» - правозащитная организация, которая занимается расследованием преступлений РФ. Члены организации мониторят нарушения прав человека в Крыму и на оккупированном Донбассе.

Сейчас организация документирует все преступления и зверства, которые совершают российские оккупанты на территории Украины. Она создала глобальную инициативу «Трибунал для Путина».

Кроме того, члены организации с 2014 года ведут кампании по освобождению украинских узников Кремля, военнопленных и гражданских заложников.

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