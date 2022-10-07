Актер «Квартала 95» забавно спародировал истерики Гиркина 4 7.10.2022, 14:04

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Ранее он жестко высмеял рубящего дрова диктатора Лукашенко.

Актер студии «Квартал 95» Юрий Великий, который пришел в проект после ухода оттуда Владимира Зеленского, и стал пародировать президента, снял новую пародию о россиянах. На этот раз он изобразил «главного нытика России» - террориста Игоря Гиркина. Видео было опубликовано на YouTube-канале.

«До сегодняшнего дня я всегда говорил, что наши войска обгадились. Был неправ. Беру свои слова обратно. Конкретно обгадились они только сейчас, а до этого, как оказалось, это был просто предупредительный пердеж. Но к нему почему-то никто не прислушивался. И теперь мы должны всей страной это разнюхивать. А все потому, что один старенький выживший из ума дедушка не принял таблеточки», - сказал Юрий Великий в роли Гиркина.

Также в своем новом видео актер высмеял все проблемы российской армии от их непрофессионализма и до того, что они сами же разворовывают свою армию.

«Полтора миллиона комплектов формы кто-то удачно смобилилиздил. На носу зима, а у солдат из теплой одежды только полиуретановые поджопники. А у нас все так происходит. Выдали поджопники, дали подсрачники и вперед воевать», - сказал Великий в своем видео.

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