В Израиле нашли клад с золотыми византийскими монетами 7.10.2022, 17:15

иллюстрационное фото

Помимо монет исследователи обнаружили руины зданий и другие интересные находки.

Исследователи обнаружили монеты в природном заповеднике Хермон-Стрим на севере Израиля, на месте которого когда-то находился город Баниас, сообщает livescience.com.

Баниас также известен как культовое место в христианской культуре. Согласно Библии, именно здесь Петр провозгласил Иисуса Сыном Божьим.

Позднее местность была захвачена мусульманами, и, как полагают историки, византийский клад был оставлен теми, кто бежал от нашествия.

Тайник с монетами был найден в стене одного из зданий. В нем были 44 золотые монеты, которые чеканились при императорах Фоке (602−610 гг. н.э.) и Ираклие (610−641 гг. н.э.).

«Большинство монет принадлежат византийскому императору Ираклию, — говорится в заявлении эксперта по нумизматике IAA Габриэлы Бийовски. — И что особенно интересно, так это то, что в первые годы его правления на монете изображен только его портрет, а спустя короткое время появляются и изображения его сыновей. Можно даже проследить их взросление по увеличивающейся длине бороды».

Помимо монет исследователи обнаружили руины зданий, водопроводные каналы и трубы, гончарную печь, бронзовые монеты и фрагменты глиняных, стеклянных и металлических изделий.

«Обнаружение клада монет может также пролить свет на экономику города Баниас за последние 40 лет византийского правления», — сообщил Йоав Лерер, руководитель раскопок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».