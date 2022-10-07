Ученые узнали, почему людей тянет к родным местам 8 7.10.2022, 19:00

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Особенно это чувство проявляется в конце жизни.

Среднестатистический человек предпочитает новые впечатления знакомым (например, еще не виденный фильм уже просмотренному, если есть равный доступ к обоим), показали предыдущие исследования. Но когда люди понимают, что какой-то процесс скоро закончится, то, как выяснили ученые из Чикагского университета (США), они, наоборот, склонны выбирать привычные вещи и знакомые места вместо незнакомых, пишет Naked science.

Ученые поставили серию экспериментов при участии в общей сложности 5889 человек. В первом исследовании они попросили 500 добровольцев в онлайне и 663 студента колледжей и бизнес-школ прочитать гипотетические сценарии, в которых те должны были выбрать между новым и знакомым опытом: например, чтением нового романа или перечитыванием старого, любимого, посещением нового города или того, который им хорошо знаком и который они когда-то любили.

Половине участников сообщили, что им необходимо просто сделать выбор между старым и новым опытом, в то время как другая половина считала, что это был бы последний шанс прочить тот или иной роман вообще или посетить тот или иной город. Во всех ситуациях участники из второй группы предпочитали уже знакомый им опыт новому.

В следующих экспериментах исследователи вышли за рамки чисто гипотетического опроса и изучили поведение испытуемых как в лабораторных, так и в реальных условиях. Например, в одном из экспериментов они заявили добровольцам, что те получат подарочную карту в ресторан, но срок ее действия ограничен следующим месяцем.

При этом одну группу проинформировали, что возможностей для посещения заведения у них будет мало, в то время как другой ничего подобного не сообщалось. В результате 67 процентов участников первой группы предпочли знакомый ресторан новому (для сравнения: во второй группе тех, кто выбрал «старое» заведение, оказалось всего 48 процентов).

По мнению ученых, такой эффект связан не только с тем, что знакомые вещи кажутся нам надежнее: выбор между старым и новым заставляет задуматься, что имеет для нас большее значение.

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