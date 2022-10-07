Австралийские ученые планируют вырастить траву на Луне 2 7.10.2022, 20:16

Одним из вероятных вариантов является австралийская «воскресающая трава».

Биолог Бретт Уильямс из Технологического университета Квинсленда сказал, что семена будут доставлены космическим кораблем Beresheet 2 — частной израильской лунной миссией, пишет techinsider.

После приземления находящиеся в герметичной камере семена польют и будут следить за их прорастанием и развитием. По словам ученого, растения будут выбираться среди самых устойчивых и неприхотливых видов, которые хорошо справляются с экстремальными условиями и быстро растут.

Одним из вероятных вариантов является австралийская «воскресающая трава» (Tripogon loliiformis), которая может выжить без воды в спящем состоянии очень продолжительное время.

Ученые так описали цели эксперимента: «Проект является первым шагом к выращиванию растений для производства продуктов питания, лекарств и кислорода, которые имеют решающее значение для создания человеческой жизни на Луне».

Кейтлин Бирт из Австралийского национального университета в Канберре, считает, что исследование может принести пользу и на Земле: «Если вы сможете создать систему для выращивания растений на Луне, то вы сможете ее использовать для выращивания продуктов питания и в самых сложных земных условиях».

Запуск миссии Beresheet 2 запланирован на 2025 год. Его готовит израильская частная компания SpaceIL Первая попытка компании отправить зонд на Луну в 2019 окончилась неудачей — спускаемый аппарат разбился.

Если на этот раз все будет удачно, и контейнер с семенами «воскресающей травы» будет доставлен на Луну, и семена прорастут, это будет второй случай проращивания семян на Луне.

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