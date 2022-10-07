В Беларуси отменили лицензирование на вывоз сахара 7.10.2022, 22:57

Лицензирование на вывоз сахара из страны было введено в феврале этого года.

В Беларуси отменили лицензирование на вывоз сахара за пределы страны. Соответствующее постановление подписал 7 октября премьер-министр Роман Головченко, сообщили в пресс-службе правительства.

Отмену лицензирования объяснили стабилизацией ситуации и устранением диспаритета цен на сахар на внутреннем и внешнем рынках. Кроме того, в стране начался сезон переработки сахарной свеклы урожая 2022 года, и ресурсов достаточно. Еще одна причина — сахароперерабатывающим заводам необходимо более оперативно проводить работу по отгрузке сахара по экспортным контрактам.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования

Лицензирование на вывоз сахара из страны было введено в феврале этого года и продлено на шесть месяцев в августе.

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