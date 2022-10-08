На Крымском мосту бушует масштабный пожар 125 8.10.2022, 8:08

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(Обновлено) Дорожные пролеты рухнули в воду.

На Крымском мосту утром 8 октября разразился мощный пожар после взрыва. В небо вздымается огромный столб черного дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Информация о возгорании начала поступать около 06:40 часов. Вскоре в сети появились фото и видео, подтверждающие, что горит сам мост.

На кадрах можно увидеть, как вспыхнуло железнодорожное полотно. Однако виднеются и повреждение на автодороге. Движение по мосту перекрыто.

На одном из фото с места пожара видно, что дорожный пролет моста ушел под воду.

По предварительной информации, там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

«Сообщается о ЧП в районе Крымского моста в Керчи. Местные жители говорят, что загорелась часть железнодорожной ветки. Информация проверяется», – отмечают пропагандисты.

Российское пропагандистское СМИ РИА «Новости» со ссылкой на так называемого «советника главы Крыма» сообщает, что на одном из участков моста горит цистерна с топливом.

«Цистерна с топливом, по предварительным данным, горит на одном из участков Крымского моста, судоходные арки не повреждены, сообщил «советник главы Крыма», – пишет российское пропагандистское издание.

Местные жители сообщают, что слышали взрыв около 6 часов утра. Взрыв был такой сильный, что в домах аж стены затряслись. После этого на мосту вспыхнуло пламя.

Движение на мосту перекрыли. В «Крымской железной дороге» заявили, что загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда на мосту.

«Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются», – заявили там.

Факт сильного пожара «Украинской правде» подтвердили очевидцы в Керчи. Издание опубликовало фото, на которых видно сильное возгорание и столб дыма.

Украинские издание InformNapalm сообщает, что железнодорожное полотно на Крымском мосту рухнуло в вожу: «Просто пожар с лежащими в воде пролетами дорожного полотна».

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram также выложил видео пожара на мосту.

Там видно, как горят цистерны с топливом, которое, вероятно, везли оккупантам на фронт.

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