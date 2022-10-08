В оккупированном Иловайске прогремели взрывы и начался пожар 3 8.10.2022, 9:12

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Местные жители сообщают об ударе ВСУ по складам врага.

В ночь на 8 октября Вооруженные Силы Украины нанесли ракетные удары по складу временно оккупированного Россией Иловайска Донецкой области. В результате обстрелов произошел мощный пожар.

Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативный ВСУ».

Соответствующее видео пожара опубликовал и местный Telegram-канал «Тихий Иловайск».

Звуки взрывов были слышны в первые минуты после полуночи.

Впоследствии в сети начали появляться видео, на которых видно пламя и поднимающийся в небо столб дыма. Граждане пишут по меньшей мере о 2 взрывах в районе железнодорожного вокзала.

На одном из роликов местная жительница отметила, что в этом районе хранится топливо, вероятно она имела в виду склад российских оккупантов.

Оккупационная «власть» захваченных в 2014 году территорий Донецкой области сообщает, что было выпущено шесть ракет РСЗВ HIMARS.

«Попадание и возгорание ПТО дизель поездов и тепловозов. Предварительно прилеты в районе улиц Пролетарская, Краснознаменская, Коммунистическая», - говорится в сообщении «Тихого Иловайска».

В то же время, украинские паблики информируют, что мощный пожар произошел на топливном складе железнодорожного транспорта.

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