В оккупированном Иловайске прогремели взрывы и начался пожар

В оккупированном Иловайске прогремели взрывы и начался пожар3
- 8.10.2022, 9:12
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Местные жители сообщают об ударе ВСУ по складам врага.
В ночь на 8 октября Вооруженные Силы Украины нанесли ракетные удары по складу временно оккупированного Россией Иловайска Донецкой области. В результате обстрелов произошел мощный пожар.
Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативный ВСУ».
Соответствующее видео пожара опубликовал и местный Telegram-канал «Тихий Иловайск».
Звуки взрывов были слышны в первые минуты после полуночи.
Впоследствии в сети начали появляться видео, на которых видно пламя и поднимающийся в небо столб дыма. Граждане пишут по меньшей мере о 2 взрывах в районе железнодорожного вокзала.
На одном из роликов местная жительница отметила, что в этом районе хранится топливо, вероятно она имела в виду склад российских оккупантов.
Оккупационная «власть» захваченных в 2014 году территорий Донецкой области сообщает, что было выпущено шесть ракет РСЗВ HIMARS.
«Попадание и возгорание ПТО дизель поездов и тепловозов. Предварительно прилеты в районе улиц Пролетарская, Краснознаменская, Коммунистическая», - говорится в сообщении «Тихого Иловайска».
В то же время, украинские паблики информируют, что мощный пожар произошел на топливном складе железнодорожного транспорта.