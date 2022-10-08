На это можно смотреть вечно: украинцы шутят из-за пожара на Крымском мосту 3 8.10.2022, 11:15

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Реакция соцсетей оказалась бурной.

В результате взрыва, произошедшего 8 октября в 6 часов утра, на Крымском мосту вспыхнул сильный пожар. Украинцы мгновенно отреагировали мемами и фотожабами.

Соответствующие фото уже заполонили интернет. И это только начало.

«На это можно смотреть вечно», «Бархатный сезон в Крыму особенно великолепен» – такими фразами реагируют украинцы на взрыв и пожар на Крымском мосту.

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