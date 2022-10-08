В Турции нашли древнюю медаль с головой Медузы Горгоны 8.10.2022, 12:01

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Она защищала хозяина от злых духов и разных бед.

В Турции археологи во время раскопок в древнем городе Перре, расположенном в провинции Адыяман на юго-востоке страны, обнаружили военную медаль возрастом почти 1800 лет.

Как сообщает Arkeonews, артефакт был изготовлен из бронзы. Медаль неплохо сохранилась. Она украшена изображением головы Медузы Горгоны, широко известной по греческой мифологии. Это была одна из трех чудовищных Горгон. Мифы описывали их как крылатых женщин, у которых вместо волос на голове были прически из живых ядовитых змей. Считалось, что тот, кто осмелится взглянуть в глаза Горгоне, тут же превратится в камень.

«Медаль с головой Медузы - это награда солдату за его успехи, - объясняет Мехмет Алкан, директор Адыяманского музея. - Это была медаль, которую солдат носил на щите, в том числе во время военных церемоний. Кстати, во время раскопок в прошлом году мы нашли здесь же военный диплом 1800-летней давности. Найденную медаль мы тоже связываем с воинской службой».

Эксперт также пояснил, что на древнегреческом языке Медуза означает «хранительница». Поэтому в древнегреческом искусстве изображение ее лица часто использовалось как символ защиты. По сути, это был древний эквивалент амулета, предназначенного для защиты его хозяина от злых духов и разных бед.

Медаль с изображением Медузы могла вручаться наиболее храбрым солдатам в качестве дополнительной защиты. Ведь способность Горгоны обращать человека в камень означала, что и враги, увидевшие амулет на щите своего противника, должны окаменеть.

Кстати, Медузу Горгону довольно часто изображали на доспехах римских императоров и выдающихся полководцев. Подобные изображения неоднократно находили на мозаичных полах, обнаруженных на обширной римской территории от Британии до Египта. Известно, что изображение Медузы имелось и на доспехах Александра Македонского.

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