Южная группировка войск РФ осталась без железнодорожного сообщения 2 8.10.2022, 12:51

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Какими будут последствия взрыва на Крымском мосту.

Взрыв на Керченском мосту оставил без железнодорожного снабжения группировку войск РФ, которое участвует в войне против Украины на юге. Единственная доступная оккупантам ветка в Херсонскую область проходит по линии фронта.

Об этом в своем Telegram-канале написал украинский блогер и журналист Денис Казанский. «В результате подрыва Крымского моста южная группировка войск РФ остается без железнодорожного снабжения», – отметил он.

Журналист напомнил, что железной дороги из России через сухопутный коридор на Херсонщину нет – есть только одна ветка через Волноваху Донецкой области, но она проходит практически по линии столкновения.

В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона подтвердил, что взрыв на Керченском мосту является большим плюсом для всех украинцев. Он осложнил для противника поставки продовольствия, горючего и вооружения в Крым и Херсонскую область.

Денисенко добавил, что Крымский мост является главным логистическим звеном, связывающее РФ с Крымом и с Херсонщиной.

«Логистически у них резко осложняется ситуация с поставкой всего чего только можно, от продовольствия и горючего, и заканчивая оружием и в Крым и Херсонскую область. Поэтому с этой точки зрения это, конечно, большой плюс для всех нас», – сказал советник главы МВД.

По словам Денисенко, временная паромная переправа частично поможет решить вопрос поставок, однако на это потребуется время.

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