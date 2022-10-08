«Вообще не хочу уезжать из Крыма — Уже не уедешь!»2
- 8.10.2022, 14:25
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Украинцы показали новые мемы о взрыве на Крымском мосту.
На Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перекидывают подкрепление для своих войск, в субботу, 8 октября, после взрыва вспыхнул пожар. Движение по мосту невозможно. В соцсетях ажиотаж: событие комментируют украинские политики, журналисты, писатели и медийные персоны. НВ собрал последние посты.
Глава ОП Андрей Ермак сообщил о новости загадочными смайлами.
🌉 🌁— Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 8, 2022
Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что все украденное у Украины вернется домой. Мост этот, правда, уже никуда не вернется.
Крим, міст, початок. Усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене – повернуто Україні, усе російське окупаційне – вигнане.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов запостил забавное видео.
Доброго ранку, Україно! 🇺🇦 pic.twitter.com/UQMI6LheSR— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) October 8, 2022
ГСЧС Украины по этому случаю решила поговорить с читателями о правилах пожарной безопасности.
Министерство обороны Украины тоже прокомментировало «перегруппировку» Крымского моста.
The guided missile cruiser Moskva and the Kerch Bridge – two notorious symbols of russian power in Ukrainian Crimea – have gone down.— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 8, 2022
What’s next in line, russkies?
Подборка шуток.
Укрпочта оперативно показала новую марку.
цей день настав: ми анонсуємо марку з мостом pic.twitter.com/wtxAVe12q4— Укрпошта (@ukrposhta) October 8, 2022
Украинский волонтер Сергей Притула поделился с читателями радостной новостью.
Цей день настав, Кримський міст перемістився під воду! pic.twitter.com/oUGN1HvYI3— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 8, 2022
Политолог Николай Давидюк увидел в этом событии прямой намек на деоккупацию украинских территорий.
Журналист УП Михаил Ткач пошутил о том, что мост просто решил отсоединиться от России. И его можно понять.
Украинский рэпер Андрей Шалимов вспомнил о людях, решивших в субботу дольше поспать.
Люди, які вирішили довше поспати у суботу pic.twitter.com/TbRwIqe8dN— У МОЄЇ МОВИ ВЕЛИКИЙ КАЛІБР (@FreelFreel) October 8, 2022
Общественный активист Сергей Стерненко готов купить кусочек Крымского моста.
Куплю шматок кримського моста, дорого.— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 8, 2022
Треба нові брелки
Блогер и политик Виталий Чепинога напомнил, что россиян изначально предупреждали – долго мост не простоит. «Аура ху**ая».
Комик и музыкант Иван Марунич позаботился о подписчиках и составил для них плейлист на сегодня.
Блогер и военный ВСУ Богдан Процишин изобразил воображаемый диалог в РФ.
Соучредитель подкаста «Усы Гоголя» Никита Рыбаков показал иллюстрацию украинцев.
Всі українці зараз: pic.twitter.com/LPrZlvWnGQ— Nikita Rybakov (@nrybakov_txt) October 8, 2022
Новый анекдот.
Теперь уже поздно.
Будут.
Греет душу.
Ура!
Присоединяйтесь к празднованию.