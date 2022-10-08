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«Вообще не хочу уезжать из Крыма — Уже не уедешь!»

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  • 8.10.2022, 14:25
  • 5,112
«Вообще не хочу уезжать из Крыма — Уже не уедешь!»

Украинцы показали новые мемы о взрыве на Крымском мосту.

На Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перекидывают подкрепление для своих войск, в субботу, 8 октября, после взрыва вспыхнул пожар. Движение по мосту невозможно. В соцсетях ажиотаж: событие комментируют украинские политики, журналисты, писатели и медийные персоны. НВ собрал последние посты.

Глава ОП Андрей Ермак сообщил о новости загадочными смайлами.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что все украденное у Украины вернется домой. Мост этот, правда, уже никуда не вернется.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов запостил забавное видео.

ГСЧС Украины по этому случаю решила поговорить с читателями о правилах пожарной безопасности.

Министерство обороны Украины тоже прокомментировало «перегруппировку» Крымского моста.

Подборка шуток.

Укрпочта оперативно показала новую марку.

Украинский волонтер Сергей Притула поделился с читателями радостной новостью.

Политолог Николай Давидюк увидел в этом событии прямой намек на деоккупацию украинских территорий.

Журналист УП Михаил Ткач пошутил о том, что мост просто решил отсоединиться от России. И его можно понять.

Украинский рэпер Андрей Шалимов вспомнил о людях, решивших в субботу дольше поспать.

Общественный активист Сергей Стерненко готов купить кусочек Крымского моста.

Блогер и политик Виталий Чепинога напомнил, что россиян изначально предупреждали – долго мост не простоит. «Аура ху**ая».

Комик и музыкант Иван Марунич позаботился о подписчиках и составил для них плейлист на сегодня.

Блогер и военный ВСУ Богдан Процишин изобразил воображаемый диалог в РФ.

Соучредитель подкаста «Усы Гоголя» Никита Рыбаков показал иллюстрацию украинцев.

Новый анекдот.

Теперь уже поздно.

Будут.

Греет душу.

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