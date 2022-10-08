«Вообще не хочу уезжать из Крыма — Уже не уедешь!» 2 8.10.2022, 14:25

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Украинцы показали новые мемы о взрыве на Крымском мосту.

На Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перекидывают подкрепление для своих войск, в субботу, 8 октября, после взрыва вспыхнул пожар. Движение по мосту невозможно. В соцсетях ажиотаж: событие комментируют украинские политики, журналисты, писатели и медийные персоны. НВ собрал последние посты.

Глава ОП Андрей Ермак сообщил о новости загадочными смайлами.

🌉 🌁 — Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 8, 2022

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что все украденное у Украины вернется домой. Мост этот, правда, уже никуда не вернется.

Крим, міст, початок. Усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене – повернуто Україні, усе російське окупаційне – вигнане. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов запостил забавное видео.

ГСЧС Украины по этому случаю решила поговорить с читателями о правилах пожарной безопасности.

Министерство обороны Украины тоже прокомментировало «перегруппировку» Крымского моста.

The guided missile cruiser Moskva and the Kerch Bridge – two notorious symbols of russian power in Ukrainian Crimea – have gone down.

What’s next in line, russkies? — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 8, 2022

Подборка шуток.

Укрпочта оперативно показала новую марку.

цей день настав: ми анонсуємо марку з мостом pic.twitter.com/wtxAVe12q4 — Укрпошта (@ukrposhta) October 8, 2022

Украинский волонтер Сергей Притула поделился с читателями радостной новостью.

Цей день настав, Кримський міст перемістився під воду! pic.twitter.com/oUGN1HvYI3 — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 8, 2022

Политолог Николай Давидюк увидел в этом событии прямой намек на деоккупацию украинских территорий.

Журналист УП Михаил Ткач пошутил о том, что мост просто решил отсоединиться от России. И его можно понять.

Украинский рэпер Андрей Шалимов вспомнил о людях, решивших в субботу дольше поспать.

Люди, які вирішили довше поспати у суботу pic.twitter.com/TbRwIqe8dN — У МОЄЇ МОВИ ВЕЛИКИЙ КАЛІБР (@FreelFreel) October 8, 2022

Общественный активист Сергей Стерненко готов купить кусочек Крымского моста.

Куплю шматок кримського моста, дорого.

Треба нові брелки — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 8, 2022

Блогер и политик Виталий Чепинога напомнил, что россиян изначально предупреждали – долго мост не простоит. «Аура ху**ая».

Комик и музыкант Иван Марунич позаботился о подписчиках и составил для них плейлист на сегодня.

Блогер и военный ВСУ Богдан Процишин изобразил воображаемый диалог в РФ.

Соучредитель подкаста «Усы Гоголя» Никита Рыбаков показал иллюстрацию украинцев.

Новый анекдот.

Теперь уже поздно.

Будут.

Греет душу.

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