В Крыму образовалась многокилометровая очередь на паром, а его не могут запустить 5 8.10.2022, 15:22

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Оккупанты столкнулись с плохими погодными условиями.

В Крыму образовалась многокилометровая очередь из желающих покинуть временно оккупированный полуостров, перебравшись на территорию РФ. Очередь на паром, по наблюдениям местных жителей, уже растянулась на 3 километра, пишет «Главред».

Однако людей туда не пускают, хотя ранее так называемые местные «власти» громко заявляли, что после взрыва на Крымском мосту с полуострова запустят паромную переправу. Причиной, почему людей не могут перевезти на пароме, называют плохие погодные условия. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на так называемую «власть» региона.

Затем так называемый «премьер» Крыма Сергей Аксенов заявил, что работы по восстановлению Крымского моста начнутся 8 октября. Также он пообещал, что якобы сегодня, 8 октября, таки запустят пассажирское морское сообщение, а до конца текущего дня могут запустить и автомобильную переправу.

Также сообщалось, что между Крымом и Краснодарским краем запустят корабли для перевозки пассажиров. Каждое судно сможет взять на борт 100 и более пассажиров.

В то же время так называемый «Минтранс республики» информирует, что пассажирское паромное сообщение таки запустят. Говорят, якобы они уже готовят два парома. При этом до конца суток обещают открыть и автомобильное.

Между тем в «Российской железной дороге», которая занимается железнодорожными перевозками с полуострова, заявили, что приостановили продажу билетов на поезда в Крым. Все поезда, которые должны были отправиться в ближайшее время, «временно не будут курсировать».

Коллаборант Аксенов сообщил, что людям, которые покупали билеты на железнодорожные рейсы, компенсируют полную их стоимость.

В то же время из-за пожара на Крымском мосту образовались морские пробки между Черным и Азовским морями.

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Позже стало известно, что Крымский мост, на котором бушует мощный пожар, загорелся в результате мощного взрыва.

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